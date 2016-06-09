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Дожди затопили улицы Оттавы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:02
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Бурные реки вместо обычных городских улиц. Такую картину на этой неделе можно наблюдать в канадской столице, Оттаве.

Причина - рекордные ливни. Сообщается, что всего за шесть часов выпало 50 миллиметров осадков. Такого местные жители ещё не видели. А уж последствия их и вовсе шокировали. Пешеходам, судя по этому видео, не позавидуешь: им приходится преодолевать гигантские лужи вброд. Неудивительно, что, в основном, они предпочли остаться дома. Да и немалая часть водителей сесть за руль не рискнули. Поскольку вождение, как видно на этих кадрах, превратилось в плавание.

И дело тут не только в ливневых канализациях, которые оказались просто не готовы к такому напору. А ещё и в местной реке. Автор этого видео снял, как она вышла из берегов и на пике разлива затопила целый микрорайон.

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