Состояние теплотрассы в посёлке Килемары Республики Марий Эл сняли на видео

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 13:11

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34 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195990

"Сделать ремонт в этом году не успели," - так, по словам мобильного репортёра, оправдывают состояние теплотрассы в посёлке Килемары Республики Марий Эл.На кадрах видно, что местами трубы, несущие в дома тепло, оголены. И греют не только жилые помещение, но и улицу. По словам местных жителей, в таком состоянии трубы находятся не первый год. А повреждённые участки теплоизоляции местами успели покрыться мхом."Это колоссальные потери! Теплотрассу в поселке нужно срочно утеплять . Однако организация, которая обслуживает теплотрассу, не видит поводов для беспокойства," - пишет автор видео.