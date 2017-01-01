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Состояние теплотрассы в посёлке Килемары Республики Марий Эл сняли на видео

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
13:11
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"Сделать ремонт в этом году не успели," - так, по словам мобильного репортёра, оправдывают состояние теплотрассы в посёлке Килемары Республики Марий Эл.

На кадрах видно, что местами трубы, несущие в дома тепло, оголены. И греют не только жилые помещение, но и улицу. По словам местных жителей, в таком состоянии трубы находятся не первый год. А повреждённые участки теплоизоляции местами успели покрыться мхом.

"Это колоссальные потери! Теплотрассу в поселке нужно срочно утеплять . Однако организация, которая обслуживает теплотрассу, не видит поводов для беспокойства," - пишет автор видео.
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