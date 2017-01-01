Состояние теплотрассы в посёлке Килемары Республики Марий Эл сняли на видео
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 13:11
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На кадрах видно, что местами трубы, несущие в дома тепло, оголены. И греют не только жилые помещение, но и улицу. По словам местных жителей, в таком состоянии трубы находятся не первый год. А повреждённые участки теплоизоляции местами успели покрыться мхом.
"Это колоссальные потери! Теплотрассу в поселке нужно срочно утеплять . Однако организация, которая обслуживает теплотрассу, не видит поводов для беспокойства," - пишет автор видео.
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