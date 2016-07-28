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Животные спровоцировали смертельное ДТП на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:56
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Небольшое стадо домашних животных стало причиной массовой аварии на скоростной трассе в Китае. Случившееся сняла на видео камера наблюдения.

Как рассказывают очевидцы, дорогу перебегали несколько козлов и баранов. Один из них попал под колеса легковой машины. Автомобиль затормозил, в него врезалась еще одна легковушка. А ее задний бампер - еще одна. Баран вскочил на ноги и убежал.

Водители трех машин вышли на дорогу, чтобы оценить повреждения. Спустя полминуты их сбил грузовик, который не смог вовремя остановиться. Сообщается, что два человека погибли на месте, еще двое умерли в больнице.
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