Животные спровоцировали смертельное ДТП на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:56
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Как рассказывают очевидцы, дорогу перебегали несколько козлов и баранов. Один из них попал под колеса легковой машины. Автомобиль затормозил, в него врезалась еще одна легковушка. А ее задний бампер - еще одна. Баран вскочил на ноги и убежал.
Водители трех машин вышли на дорогу, чтобы оценить повреждения. Спустя полминуты их сбил грузовик, который не смог вовремя остановиться. Сообщается, что два человека погибли на месте, еще двое умерли в больнице.
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