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Главная  /  Репортажи  /  Чёрный дым валит из труб котельной в Килемарах (ВИДЕО)

Чёрный дым валит из труб котельной в Килемарах (ВИДЕО)

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
14:00
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Килемары в ожидании "черной" зимы. А всё из-за котельной, которая выбрасывает черную сажу на поселок в Республике Марий Эл. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

"А самое страшное, что дым идёт на территорию детского сада, который находится в 10 метрах от неё," - пишет автор видео. По словам местного жителя, люди не раз писали обращения в компетентные органы. "Они делали предписания котельной, чтобы они установили фильтры (циклоны)," - рассказывает репортёр из Килемар.

"Но, как видим, все было зря. Нас ожидает очередная"черная" зима, и её наступление люди ждут с ужасом," - заключает мобильный репортёр.
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