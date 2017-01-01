Чёрный дым валит из труб котельной в Килемарах (ВИДЕО)
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 14:00
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"А самое страшное, что дым идёт на территорию детского сада, который находится в 10 метрах от неё," - пишет автор видео. По словам местного жителя, люди не раз писали обращения в компетентные органы. "Они делали предписания котельной, чтобы они установили фильтры (циклоны)," - рассказывает репортёр из Килемар.
"Но, как видим, все было зря. Нас ожидает очередная"черная" зима, и её наступление люди ждут с ужасом," - заключает мобильный репортёр.
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