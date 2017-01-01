Чёрный дым валит из труб котельной в Килемарах (ВИДЕО)

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 14:00

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4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195995

Килемары в ожидании "черной" зимы. А всё из-за котельной, которая выбрасывает черную сажу на поселок в Республике Марий Эл. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры."А самое страшное, что дым идёт на территорию детского сада, который находится в 10 метрах от неё," - пишет автор видео. По словам местного жителя, люди не раз писали обращения в компетентные органы. "Они делали предписания котельной, чтобы они установили фильтры (циклоны)," - рассказывает репортёр из Килемар."Но, как видим, все было зря. Нас ожидает очередная"черная" зима, и её наступление люди ждут с ужасом," - заключает мобильный репортёр.