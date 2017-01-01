О, счастливчик: в Волгограде автомобилист уехал за секунду до падения дерева
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:03
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По словам жителей Волгограда, в городе в тот день был ураганный ветер. Шторм валил рекламные щиты и деревья, людям, как сообщается, рекомендовали по возможности не выходить из домов.
А герой этого ролика, как пишут пользователи, можно сказать - родился в рубашке. Посмотрев на свалившийся ствол, он переключил скорость и спокойно отправился по своим делам.
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