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Главная  /  Репортажи  /  О, счастливчик: в Волгограде автомобилист уехал за секунду до падения дерева

О, счастливчик: в Волгограде автомобилист уехал за секунду до падения дерева

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:03
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А этого автовладельца можно назвать счастливчиком. Он увел свою иномарку с парковки буквально за секунду до того, как на её место упало дерево.

По словам жителей Волгограда, в городе в тот день был ураганный ветер. Шторм валил рекламные щиты и деревья, людям, как сообщается, рекомендовали по возможности не выходить из домов.

А герой этого ролика, как пишут пользователи, можно сказать - родился в рубашке. Посмотрев на свалившийся ствол, он переключил скорость и спокойно отправился по своим делам.

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