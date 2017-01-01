Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Порывистый ветер со снегом в городе Мытищи

Порывистый ветер со снегом в городе Мытищи

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:00
  • 17
  • 0

Порывистый ветер со снегом в городе Мытищи.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 1
14:59 | vit45
Сильный дождь с градом прошел в Сочи
24 0
10:45 | LaimeLaim
Сильный ветер и легкий мороз в столице
47 0
14:18 | Денис Гребенник
Жители Балашихи жалуются на запах сероводорода
123 0
31.07 21:49 | Hummel
Автомобиль развернуло на повороте на мокрой дороге в подмосковных Мытищах