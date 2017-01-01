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Главная  /  Репортажи  /  Сильный дождь с градом прошел в Сочи

Сильный дождь с градом прошел в Сочи

Автор:
vit45
Дата публикации:
14:59
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  • 1

Сильный дождь идет уже не первый день. Сегодня к этому добавился град.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

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