Штормовая погода привела к розливу Чёрного моря в Симферополе

Автор: Юлия Юлек Дата публикации: 16:44

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Два дня непогоды в г. Симферополь и на подъёме к объездной дороге раскинулось море, после вчерашних шквалистых дождей и зарядов града.