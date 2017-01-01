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Главная  /  Репортажи  /  Штормовая погода привела к розливу Чёрного моря в Симферополе

Штормовая погода привела к розливу Чёрного моря в Симферополе

Автор:
Юлия Юлек
Дата публикации:
16:44
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Два дня непогоды в г. Симферополь и на подъёме к объездной дороге раскинулось море, после вчерашних шквалистых дождей и зарядов града.

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