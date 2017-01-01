Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Шторм вновь усиливается в Севастополе

Шторм вновь усиливается в Севастополе

Автор:
Роман Россов-Токарев
Дата публикации:
15:41
  • 12
  • 0

Шторм вновь усиливается в Севастополе.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
17:17 | kolokola
Первоноябрьский снегопад привёл к падению огромного тополя в Вологде
45 0
14:03 | mreportertv
О, счастливчик: в Волгограде автомобилист уехал за секунду до падения дерева
14 0
16:50 | Юлия Юлек
Ухудшение погоды в Крыму
38 2
11:45 | Роман Россов-Токарев
В Севастополе после шторма появилась двойная радуга (ВИДЕО)