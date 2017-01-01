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Ухудшение погоды в Крыму

Автор:
Юлия Юлек
Дата публикации:
16:50
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За пару часов погода успела измениться несколько раз в городе Бахчисарай в Крыму. Сильный ветер, ливень, град, опять дождь и после него резко наступила снежная метель.

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