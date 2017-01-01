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Обстановка на месте двойного убийства в колледже на западе Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
15:46
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В Москве завели уголовное дело по факту убийства преподавателя и учащегося одного из колледжей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Москве.


«В Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — сообщили в СКР.

По данным следствия, на месте происшествия по адресу ул. Гвардейская д. 15 были обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. «с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области шеи.

Учебным учреждением, о которым идет речь, стал «Западный колледж непрерывного образования», рассказал источник в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил источник из районного отдела полиции. «На месте произошедшего работают оперативники, которые выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщил источник.
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