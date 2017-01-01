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Анонс о предстоящем Дне народного единства на мультимедийном табло телеграфа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:42
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В преддверии празднования Дня народного единства на мультимедийном экране телеграфа транслируется анонс.

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