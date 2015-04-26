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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле

Автор:
SergeiMac
Дата публикации:
16:54
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Стали очевидцами пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. В небо поднимался густой чёрный дым. Сведений о пострадавших не поступало.

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