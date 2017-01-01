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Главная  /  Репортажи  /  В Вологде 1 ноября выпало 15 сантиметров снега и соорудили первый снеговик

В Вологде 1 ноября выпало 15 сантиметров снега и соорудили первый снеговик

Автор:
kolokola
Дата публикации:
16:52
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Ночной снег с дождем на 1 ноября волшебно изменил Вологду с дождливой лужи на засугробленную красавицу. Дворы,правда,сделал труднопроходимыми, как на перекрестке Пролетарской-Маяковского; оставил память о ночном снежном буране поваленными деревьями, как у дома на улице Ударников;но- позволил редким вологжанам проявить доброту и креатив, вылепив первого Снеговика осенью 2017 года у пожарки на Маяковского, 1.

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