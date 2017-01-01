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Главная  /  Репортажи  /  Первоноябрьский снегопад привёл к падению огромного тополя в Вологде

Первоноябрьский снегопад привёл к падению огромного тополя в Вологде

Автор:
kolokola
Дата публикации:
17:17
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