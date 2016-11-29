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Монтаж катка в парке им. Горького с высоты птичьего полета

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:40
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Монтаж катка в парке им. Горького сняли с квадракоптера.

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