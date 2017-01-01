Красивый вечерний закат в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:40

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1 ноября погода в столичном регионе продолжает ухудшаться. На протяжении дня дует сильный порывистый ветер. Температура воздуха составляет около 0 и минус 1 градусов. Существенных осадков в виде мокрого снега и дождя не было. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни продолжится понижение температуы. В окончании светового дня в небе над столицей ненадолго выглянуло солнце, которое украсило хмурый ненастный день красивым закатом.