Москвичей ожидает полнолуние в ближайшие дни

Автор: tim777 Дата публикации: 20:19

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Согласно лунному календарю, в ближайшие дни москвичи смогут увидеть полнолуние. В настоящий момент лунный диск освещён на 90%. Фаза Растущей Луны уже хорошо различима в ночном небе. Луна находится в знаке зодиака Овен. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями. Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Очень велика вероятность разного рода конфронтации, которая может закончиться несчастным случаем. Следует остерегаться огня и острых предметов. Полная Луна ожидается 4 ноября.