Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Москвичей ожидает полнолуние в ближайшие дни

Москвичей ожидает полнолуние в ближайшие дни

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:19
  • 8
  • 0

Согласно лунному календарю, в ближайшие дни москвичи смогут увидеть полнолуние. В настоящий момент лунный диск освещён на 90%. Фаза Растущей Луны уже хорошо различима в ночном небе. Луна находится в знаке зодиака Овен. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями. Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Очень велика вероятность разного рода конфронтации, которая может закончиться несчастным случаем. Следует остерегаться огня и острых предметов. Полная Луна ожидается 4 ноября.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
20:19 | Uwis
Сотни москвичей опробовали сегодня первый лед в Сокольниках
27 0
18:40 | tim777
Красивый вечерний закат в центре Москвы
32 0
04.10 00:59 | Uwis
К ночи тучи разошлись и на небе появилась практически полная луна