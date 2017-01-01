Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В центре Москвы ветрено и морозно

В центре Москвы ветрено и морозно

Автор:
Sargo
Дата публикации:
21:57
  • 8
  • 0

В Москве облака поредели, даже стало видно луну.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
22:18 | Uwis
Трудовые будни двухэтажного "Аэроэкспресса"
7 0
22:00 | LaimeLaim
Пасмурный и холодный день в столице
6 0
22:06 | LaimeLaim
Вечерняя подсветка ЦУМа в Москве