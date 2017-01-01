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В преддверии полнолуния

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:00
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В ясном вечернем небе можно увидеть Луну. Пока она еще растет, а вот 4 ноября, если позволит погода можно увидеть ее полную.

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