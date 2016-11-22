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В столичных скверах начали включать зимнюю иллюминацию

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
22:04
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Сейчас темнеет рано и чтобы горожанам поднять настроение начали включать зимнюю иллюминацию на скверах и бульварах.

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