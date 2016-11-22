В столичных скверах начали включать зимнюю иллюминацию

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 22:04

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Сейчас темнеет рано и чтобы горожанам поднять настроение начали включать зимнюю иллюминацию на скверах и бульварах.