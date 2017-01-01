Трудовые будни двухэтажного "Аэроэкспресса"

Автор: Uwis Дата публикации: 22:18

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Трудовые будни двухэтажного "Аэроэкспресса". Пассажиры предпочитают ехать на втором этаже из-за лучшего обзора во время поездки.