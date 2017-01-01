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"Замкнутый круг": в акваторию реки Яуза в очередной раз выкинули пластиковые бутылки и бытовой мусор

Автор:
tim777
Дата публикации:
01.11 22:30
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Акватория реки Яузы уже не раз становилась героиней новостных сводок о различных экологических происшествиях. При довольно скудной географии экособытий, сами события как правило идентичны и носят уже "сериальный характер". От бензиновых и мазутных пятен, до нескольких фактов обнаружения различного бытового мусора. Не стало исключением и начало ноября... Все тот же район Лефортово возле Лефортовского моста обнаружены десятки пластиковых бутылок, и бытовой мусор. Среди бутылок были замечены также и выброшенные губки, что не исключает вероятность того, что утилизировать их могли с ближайших автозаправочных станций либо автомоек, которых вдоль набережных реки Яузы довольно немало. Подхваченные течением пластиковые бутылки общим количеством в несколько десятков дрейфуют от одного моста к другому в зависимости от розы ветров. Местная фауна - утки, видимо привыкшие к столь постоянному соседству с отходами, ретировалась на более безопасное расстояние в сторону Красноказарменной набережной. Стоит отметить, что в этом году в реке Яуза в первых числах августа также были обнаружены пластиковые бутылки, позднее неподалеку был зафиксирован крупный замор рыбы, а также почти регулярно в различных местах реки отмечается появление бензиновых пятен. Учитывая регулярность и постоянство местоположения данных событий, можно смело говорить о том, что на Яузе в настоящее время образован замкнутый круг экологических происшествий.

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