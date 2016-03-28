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Хунзахские водопады текут вверх (30.10.2017 г.)

Автор:
khunzakh_svadba
Дата публикации:
03:21
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Хунзахские водопады при сильном ветре текут вверх.

Республика Дагестан, Хунзахский район, сел. Хунзах

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