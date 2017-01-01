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На всей территории парка «Зарядье» появился Wi-Fi

Автор:
Sargo
Дата публикации:
01.11 23:54
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В столичном парке «Зарядье» появилось беспроводное подключение к Интернету с большой скоростью. Замерил.

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