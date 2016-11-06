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Подготовка к фестивалю «День народного единства» на Манежной площади

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:46
  • 16
  • 1

Монтаж сцены и павильонов на Манежной площади к грандиозному фестивалю «День народного единства».

  • 16
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    01:25
    http://www.mskagency.ru/materials/2720352?block_mode=iframe
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