Снежный циклон завалил Магадан

Автор: pronard Дата публикации: 03:15

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Снежный циклон завалил город. Магадан после 2-х дней циклона приходит в себя. Все службы работают.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196034

Россия, Магадан, проспект Карла Маркса, 62А