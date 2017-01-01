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Снежный циклон завалил Магадан

Автор:
pronard
Дата публикации:
03:15
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Снежный циклон завалил город. Магадан после 2-х дней циклона приходит в себя. Все службы работают.

Россия, Магадан, проспект Карла Маркса, 62А

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