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Первые заморозки в Москве в начале ноября

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
07:52
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2 ноября в столице морозно. Припаркованные автомобили покрыты инеем, повсюду замерзли лужи. Температура -5 ºC.

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