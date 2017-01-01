В Омске на 1-ой Учхозной заасфальтировали лужи (ВИДЕО)

Автор: ALEKSANDR Дата публикации: 09:41

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196038

Асфальт дымится - такую картину запечатлел на видео житель Омска на 1-ой Учхозной улице. Но ничего сверхъестественного, как оказалось, в этом нет. Причина - укладка асфальта в лужи, как сообщает мобильный репортёр.По словам очевидца, рабочие уложили свежий раскалённый асфальт прямо в лужи. После чего над проезжей частью появились облака пара. И на этом, как сообщает житель Омска, ямочный ремонт заканчивается: "Рабочие уезжают. Дальше, значит, укатывать не будут," - заключает автор видео."Завтра он развалится весь этот асфальт. Просто наступаешь - и он проваливается," - пишет мобильный репортёр.