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В Омске на 1-ой Учхозной заасфальтировали лужи (ВИДЕО)

Автор:
ALEKSANDR
Дата публикации:
09:41
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Асфальт дымится - такую картину запечатлел на видео житель Омска на 1-ой Учхозной улице. Но ничего сверхъестественного, как оказалось, в этом нет. Причина - укладка асфальта в лужи, как сообщает мобильный репортёр.

По словам очевидца, рабочие уложили свежий раскалённый асфальт прямо в лужи. После чего над проезжей частью появились облака пара. И на этом, как сообщает житель Омска, ямочный ремонт заканчивается: "Рабочие уезжают. Дальше, значит, укатывать не будут," - заключает автор видео.

"Завтра он развалится весь этот асфальт. Просто наступаешь - и он проваливается," - пишет мобильный репортёр.
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