В Омске на 1-ой Учхозной заасфальтировали лужи (ВИДЕО)
- Автор:
- ALEKSANDR
- Дата публикации:
- 09:41
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По словам очевидца, рабочие уложили свежий раскалённый асфальт прямо в лужи. После чего над проезжей частью появились облака пара. И на этом, как сообщает житель Омска, ямочный ремонт заканчивается: "Рабочие уезжают. Дальше, значит, укатывать не будут," - заключает автор видео.
"Завтра он развалится весь этот асфальт. Просто наступаешь - и он проваливается," - пишет мобильный репортёр.
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