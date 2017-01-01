В Иркутской области спасли провалившегося под лёд человека (ВИДЕО)
- Автор:
- irkmchs
- Дата публикации:
- 09:52
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В результате один из пешеходов упал под лёд. «Произошло это в месте выставленного аншлага, предупреждающего об опасности выхода на неокрепший лед. Доски, по которым передвигалась 45-ти летняя жительница Киренска, внезапно ушли под воду. Глубина в данном месте – около трех метров, толщина льда – не более 5 сантиметров, - рассказал Антон Потапов, госинспектор по маломерным судам Киренской группы патрульной службы. – С коллегой Иваном Тарасовым мы бросились туда, подали женщине веревку. С ее помощью вытянули пострадавшую на лед, доставили в ближайший пункт обогрева и вызвали скорую помощь».
Сотрудники ГИМС призывают жителей не рисковать жизнью в стремлении сократить путь по осеннему льду. В настоящее время в регионе нет оборудованных и безопасных для передвижения пеших ледовых переходов и ледовых переправ.
В северных районах Иркутской области ледообразование вступило в активную фазу. Тем не менее, из-за аномально высоких температур толщина льда на сегодняшний день не позволяет оборудовать пешеходные переходы и ледовые переправы на водных объектах региона.
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