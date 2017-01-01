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В Иркутской области спасли провалившегося под лёд человека (ВИДЕО)

Автор:
irkmchs
Дата публикации:
09:52
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31 октября при патрулировании возможных мест перехода людей через реку Лена сотрудники Киренского участка государственной инспекции по маломерным судам Иркутской области стали свидетелями провала женщины под лед.
Этот пеший переход через реку Лена из островной части города в микрорайон Мельничный жители города Киренска решили сделать самостоятельно - вопреки требованиям безопасности. Сразу после ледостава, невзирая на промоины и трещины, граждане перебросили несколько досок с берега на лед. Желающих сократить путь среди местных нашлось немало.

В результате один из пешеходов упал под лёд. «Произошло это в месте выставленного аншлага, предупреждающего об опасности выхода на неокрепший лед. Доски, по которым передвигалась 45-ти летняя жительница Киренска, внезапно ушли под воду. Глубина в данном месте – около трех метров, толщина льда – не более 5 сантиметров, - рассказал Антон Потапов, госинспектор по маломерным судам Киренской группы патрульной службы. – С коллегой Иваном Тарасовым мы бросились туда, подали женщине веревку. С ее помощью вытянули пострадавшую на лед, доставили в ближайший пункт обогрева и вызвали скорую помощь».

Сотрудники ГИМС призывают жителей не рисковать жизнью в стремлении сократить путь по осеннему льду. В настоящее время в регионе нет оборудованных и безопасных для передвижения пеших ледовых переходов и ледовых переправ.

В северных районах Иркутской области ледообразование вступило в активную фазу. Тем не менее, из-за аномально высоких температур толщина льда на сегодняшний день не позволяет оборудовать пешеходные переходы и ледовые переправы на водных объектах региона.

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