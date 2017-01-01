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Главная  /  Репортажи  /  В Димитровграде трубы теплотрассы замотали пакетами

В Димитровграде трубы теплотрассы замотали пакетами

Автор:
Sersith
Дата публикации:
10:53
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Странный ремонт теплотрассы снял на видео мобильный репортёр из Димитровграда.

Там на улице Лермонтова, у дома №10, из-за неполадок в системе отопления стали проводить ремонтные работы. "Запустили отопление и через пару дней отключили по причине плохого давление в системе," - рассказывает автор видео. Как это бывает - разрыли территорию вокруг домов и начали делать временный ремонт - пакетами.

"Отлично подготовились к отопительному сезону. Теперь я понимаю, куда сливают деньги за отопление," - пишет мобильный репортёр.

  • 12
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    10:43
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, когда были сняты эти кадры? В каком состоянии трубы находятся сейчас?
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