В Димитровграде трубы теплотрассы замотали пакетами

Автор: Sersith Дата публикации: 10:53

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12 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196041

Странный ремонт теплотрассы снял на видео мобильный репортёр из Димитровграда.Там на улице Лермонтова, у дома №10, из-за неполадок в системе отопления стали проводить ремонтные работы. "Запустили отопление и через пару дней отключили по причине плохого давление в системе," - рассказывает автор видео. Как это бывает - разрыли территорию вокруг домов и начали делать временный ремонт - пакетами."Отлично подготовились к отопительному сезону. Теперь я понимаю, куда сливают деньги за отопление," - пишет мобильный репортёр.