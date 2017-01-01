В Димитровграде трубы теплотрассы замотали пакетами
- Автор:
- Sersith
- Дата публикации:
- 10:53
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- 12
Там на улице Лермонтова, у дома №10, из-за неполадок в системе отопления стали проводить ремонтные работы. "Запустили отопление и через пару дней отключили по причине плохого давление в системе," - рассказывает автор видео. Как это бывает - разрыли территорию вокруг домов и начали делать временный ремонт - пакетами.
"Отлично подготовились к отопительному сезону. Теперь я понимаю, куда сливают деньги за отопление," - пишет мобильный репортёр.
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