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Миусское трамвайное депо признано памятником культурного наследия

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10:31
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Миусское трамвайное депо признано памятником культурного наследия. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. «Миусский трамвайный парк, расположенный по адресу: ул. Лесная, д. 20, получил статус памятника культурного наследия регионального значения. В число охраняемых объектов вошло пять зданий на территории депо (административно-жилой корпус, большой вагонный сарай, мастерская, вагонный сарай с котельной, кладовая с проходной), а также ограда вокруг трамвайного парка», - говорится в сообщении. Фото не загрузились. Проблемы с загрузкой.

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