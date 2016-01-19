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В Москве выстроилась очередь за новым IPhone X

Автор:
vlad67
Дата публикации:
11:04
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На Тверской улице в Москве возле магазина электроники выстроилась очередь за новой моделью IPhone X.

  • 27
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