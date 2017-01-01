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Доходный дом купца Быкова, находящийся на реконструкции

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:21
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Доходный дом купца Быкова, находящийся на реконструкции. Адрес: Москва, ЦАО, ул. 2-я Брестская, д. 19/18.

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