Доходный дом купца Быкова, находящийся на реконструкции
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 11:21
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- 25
Доходный дом купца Быкова, находящийся на реконструкции. Адрес: Москва, ЦАО, ул. 2-я Брестская, д. 19/18.
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Доходный дом купца Быкова, находящийся на реконструкции. Адрес: Москва, ЦАО, ул. 2-я Брестская, д. 19/18.
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