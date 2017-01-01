Десятиметровый фонтан забил над крышей дома в Саратове
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:04
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Причина незапланированной водной феерии на улице Первомайской, как оказалось, довольно прозаична - прорыв теплотрассы. Труба которой, при этом, проходит над крышами хозяйственных построек. Сообщается, что здания заливает горячей водой.
На место коммунального ЧП выехали сотрудники аварийно-ремонтной службы. Они, как пишут местные он-лайн издания, обещают устранить прорыв к вечеру и восстановить подачу отопления и горячей воды в дома и учреждения социальной сферы.
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