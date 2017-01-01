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Десятиметровый фонтан забил над крышей дома в Саратове

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:04
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Сезон фонтанов не закончился на одной из улиц Саратова. Там в четверг утром забил гигантский гейзер - до десяти метров высотой, как сообщают очевидцы ЧП, которые опубликовали в Сети кадры гигантской струи воды.


Причина незапланированной водной феерии на улице Первомайской, как оказалось, довольно прозаична - прорыв теплотрассы. Труба которой, при этом, проходит над крышами хозяйственных построек. Сообщается, что здания заливает горячей водой.

На место коммунального ЧП выехали сотрудники аварийно-ремонтной службы. Они, как пишут местные он-лайн издания, обещают устранить прорыв к вечеру и восстановить подачу отопления и горячей воды в дома и учреждения социальной сферы.


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