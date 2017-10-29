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Лобовое ДТП произошло на трассе М4-Дон под Воронежем (1.11.17.)

Автор:
manuhov81
Дата публикации:
13:16
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Трассе Воронеж-Москва на участке платной автодороги с разделительным барьером произошло лобовое столкновение. Водитель автомобиля "ВАЗ" выехал с АЗС и повернул на полосу для встречного транспорта. В результате лобового столкновения погибли 2 человека, водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир автомобиля "Форд Транзит", два человека получили тяжёлые травмы и еще четверо средней степени тяжести.

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