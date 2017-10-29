Лобовое ДТП произошло на трассе М4-Дон под Воронежем (1.11.17.)

Автор: manuhov81 Дата публикации: 13:16

49

49 0

Трассе Воронеж-Москва на участке платной автодороги с разделительным барьером произошло лобовое столкновение. Водитель автомобиля "ВАЗ" выехал с АЗС и повернул на полосу для встречного транспорта. В результате лобового столкновения погибли 2 человека, водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир автомобиля "Форд Транзит", два человека получили тяжёлые травмы и еще четверо средней степени тяжести.