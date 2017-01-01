80 лет назад на башнях Московского Кремля загорелись звезды

Автор: Sargo Дата публикации: 13:11

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80 лет назад, к 20-летию Октябрьской революции на башнях Московского Кремля зажглись рубиновые звезды, ставшие символом советской эпохи.