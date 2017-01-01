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Качество ремонта дороги в Севастополе на улице Горпищенко в 2017 году сняли на видео

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:37
  • 29
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Жители Севастополя возмущены качеством проведённых работ на улице Горпищенко.

Несколько лет автомобилистам доставляла неудобства гигантская лужа, которая появлялась всякий раз после дождя в одном и том же месте. И, наконец, в мае-июне 2017 года там, по словам мобильного репортёра, провели капитальный ремонт. "Произвели ремонт дорожного покрытия, сделали разметку, даже камеру установили," - рассказывает автомобилист. Однако проблема, по словам автора видео, не решилась.

"По окончании ремонта обочинами никто не занимался, бордюры не установили, уже не говоря о ливнёвках. Лужа все на том же месте. К весне дорога опять будет разбита. Вот так тратятся бюждетные деньги. Хочется спросить: "За что мы платим налоги?"," - пишет мобильный репортёр.
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