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Главная  /  Репортажи  /  Кинотеатр "Тула" сети "Москино" открылся после ремонта

Кинотеатр "Тула" сети "Москино" открылся после ремонта

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
13:40
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Самый большой кинотеатр сети «Москино», площадь которого составляет 6,7 тыс. кв. м, открылся 1 ноября 2017 г. после проведенного капитального ремонта. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. В ходе проведенных ремонтных работ фасад «Тулы» покрыли керамогранитными панелями трех цветов - серого, зеленого и бежевого. Вокруг здания разбили газон, отремонтировали лестничный спуск, уложили новый асфальт, прогулочные дорожки засыпали гравием. Внутри кинотеатра обустроили три зала для показов. Большой киноконцертный зал площадью 600 кв. м рассчитан на 347 мест, малый (площадью 300 кв. м) может вместить более 250 зрителей. В них установили современное цифровое оборудование, сохранилась возможность показывать и фильмы, снятые на пленку. Третий зал площадью 57 кв. м рассчитан на 35 мест и предназначен для камерных показов и образовательных кинопрограмм. Также в здании были обновлены и инженерные сети - модернизировали системы канализации, горячего и холодного водоснабжения. Кроме того, в кинотеатре отремонтировали вентиляционную систему, проложили новые трассы энергоснабжения и установили энергосберегающую систему освещения. 1 ноября в обновленном кинотеатре открылся XIV Международный благотворительный фестиваль «Лучезарный ангел», который продлится до 7 ноября.

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