Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Кварцевание вагонов Московского метро в электродепо «Калужское» Калужско-Рижской линии

Кварцевание вагонов Московского метро в электродепо «Калужское» Калужско-Рижской линии

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:41
  • 90
  • 0


Ежедневно все вагоны, эксплуатирующиеся на линиях Московского метрополитена, подвергаются обязательной уборке и мойке. Во всех составах, заходящих в депо, проводится влажная уборка салонов с применением дезинфицирующих и моющих средств. В утреннее и вечернее время также организована уборка в вагонах в пунктах оборота подвижного состава.

За работой климатического оборудования в вагонах ведется постоянный контроль. В случае выявления вагонов с неправильно работающей климатической системой предпринимаются оперативные меры по восстановлению работоспособности оборудования.

Все параметры воздушной среды в Московском метрополитене (температура, влажность, содержание углекислого газа и пыли) постоянно контролируются специализированной лабораторией сертифицированными и поверенными приборами измерения, а также регулярно проверяются территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и находятся в пределах действующих норм.

Санитарная обработка вагонов ультрафиолетом в электродепо «Калужское» проводится с 2005 года. Этот способ обработки вагонов был проверен специалистами санитарно-эпидемиологического контроля, после чего было дано заключение об эффективности применения этого метода и принято решение использовать его в метрополитене.

Для очистки воздуха от вредных бактерий раз в сутки проводят обработку пассажирских салонов вагонов кварцеванием. Учитывая, что Московским метрополитеном ежедневно пользуется около 8,5 млн пассажиров, регулярное кварцевание салонов вагонов – это надежный способ борьбы с распространением микробов и эффективный метод профилактики гриппа и ОРВИ.

Кварцевание – очень эффективный метод обеззараживания воздуха, используемый обычно в медицинских учреждениях. Микроорганизмы, находящиеся в зоне действия лампы получают губительную дозу УФ-лучей, в результате чего гибнут.

Наиболее уязвимыми с точки зрения распространения микроорганизмов в вагоне метро являются поручни и сиденья, то есть все, с чем соприкасаются пассажиры. Обработка пассажирских салонов вагонов не наносит никакого вреда здоровью пассажиров.

Кварцевание пассажирских салонов в подвижном составе происходит так: УФ-лампы развешиваются сразу во всех восьми вагонах одного состава, после чего в течение 25-30 минут идет обработка. После этого состав обеззаражен – кварцевание уничтожает все микроорганизмы, которые находятся в салонах после дня работы вагонов на линии.

Интервью: Дмитрий Тимофеев - старший мастер участка подготовки и уборки подвижного состава в электродепо «Калужское».
  • 90
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
13:40 | Artem_077
Кинотеатр "Тула" сети "Москино" открылся после ремонта
35 0
30.10 08:27 | Sargo
Дорожно-информационное табло сообщает о закрытии ряда станций метро в Москве
31 0
01.11 23:34 | Sargo
Новое исполнение напольной навигации в столичном метрополитене
194 2
05.05 12:27 | Гринфельд Павел
Торжественный митинг в честь Дня Победы состоялся в электродепо «Северное» Московского метрополитена