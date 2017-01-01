Кварцевание вагонов Московского метро в электродепо «Калужское» Калужско-Рижской линии

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:41

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90 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196057

Ежедневно все вагоны, эксплуатирующиеся на линиях Московского метрополитена, подвергаются обязательной уборке и мойке. Во всех составах, заходящих в депо, проводится влажная уборка салонов с применением дезинфицирующих и моющих средств. В утреннее и вечернее время также организована уборка в вагонах в пунктах оборота подвижного состава.За работой климатического оборудования в вагонах ведется постоянный контроль. В случае выявления вагонов с неправильно работающей климатической системой предпринимаются оперативные меры по восстановлению работоспособности оборудования.Все параметры воздушной среды в Московском метрополитене (температура, влажность, содержание углекислого газа и пыли) постоянно контролируются специализированной лабораторией сертифицированными и поверенными приборами измерения, а также регулярно проверяются территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и находятся в пределах действующих норм.Санитарная обработка вагонов ультрафиолетом в электродепо «Калужское» проводится с 2005 года. Этот способ обработки вагонов был проверен специалистами санитарно-эпидемиологического контроля, после чего было дано заключение об эффективности применения этого метода и принято решение использовать его в метрополитене.Для очистки воздуха от вредных бактерий раз в сутки проводят обработку пассажирских салонов вагонов кварцеванием. Учитывая, что Московским метрополитеном ежедневно пользуется около 8,5 млн пассажиров, регулярное кварцевание салонов вагонов – это надежный способ борьбы с распространением микробов и эффективный метод профилактики гриппа и ОРВИ.Кварцевание – очень эффективный метод обеззараживания воздуха, используемый обычно в медицинских учреждениях. Микроорганизмы, находящиеся в зоне действия лампы получают губительную дозу УФ-лучей, в результате чего гибнут.Наиболее уязвимыми с точки зрения распространения микроорганизмов в вагоне метро являются поручни и сиденья, то есть все, с чем соприкасаются пассажиры. Обработка пассажирских салонов вагонов не наносит никакого вреда здоровью пассажиров.Кварцевание пассажирских салонов в подвижном составе происходит так: УФ-лампы развешиваются сразу во всех восьми вагонах одного состава, после чего в течение 25-30 минут идет обработка. После этого состав обеззаражен – кварцевание уничтожает все микроорганизмы, которые находятся в салонах после дня работы вагонов на линии.Интервью: Дмитрий Тимофеев - старший мастер участка подготовки и уборки подвижного состава в электродепо «Калужское».