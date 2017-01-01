Продажи книг о Матильде выросли после выхода фильма А. Учителя

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Москва, ЦАО, ул. Новый Арбат, д. 8, Московский Дом Книги. Продажи произведений о балерине Матильде Кшесинской в сети «Московский дом книги» выросли в полтора раза после выхода фильма Алексея Учителя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сети. «После выхода на большие экраны фильма «Матильда» за неделю продажи книг, посвященных личности М.Кшесинской, увеличились в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца», - рассказали в пресс-службе.