Запреты на съёмку торговых объектов сняты (01.11.2017 г.)
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 17:43
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Так же не возникло проблем с видеосъёмками и в крупных торговых центрах. Несмотря на то, что при входе ещё остались указания на то, что фотосъёмка запрещена, внутри торгового центра ни одного запрета обнаружено не было. И даже в самых, ранее проблемных отделах запретов на видеосъёмку не было. Слабые попытки запрета на видеосъёмку мы встретили на рынке "Садовод". Но человек с надписью на спине "Витязь", пряча лицо, пытался вызвать подмогу, но никто к нему не пришёл. А вот продавцы и посетители были очень рады такому разнообразию в их торговой жизни и видеосъёмке никто не препятствовал.
Правда при выходе с территории рынка, когда снималась инсталляция "Я люблю Садовод", у охранника возникли вопросы: а есть ли разрешение на съёмку? Ответ, что разрешением на съёмку является Конституция Российской Федерации, охранника не удовлетворил. И он, несмотря на разницу в весовых категориях и в возраста, попытался применить грубую силу, отобрать видеокамеру, и куда-то пытался тащить. Правда, увидев, что кроме меня съёмки ведут и с другой стороны все свои попытки силового пресечения видеосъёмок прекратил и даже пытался оправдаться, что силу он не применял и даже подойдя ко мне представился. Хотя на видео хорошо видно и слышно, что о том, кто он - мы так и не узнали. Кроме того, никаких указателей, что съёмки запрещены даже он найти не смог. Более того, висит указатель, что на территории ведётся видеонаблюдение. Налицо двойные стандарты: посетителей снимать можно, вести за ними наблюдение разрешено, а вот посетителям сразу заламывают руки при попытке снять украшение рынка в виде инсталляции.
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