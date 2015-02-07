Запреты на съёмку торговых объектов сняты (01.11.2017 г.)

Автор: Стрелец Дата публикации: 17:43

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49 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196063

Очередная жалоба от телезрителей поступила на действия охраны магазина, который находится на Петрозаводской улице. Они были возмущены тем, что их обязывают сдавать сумки в, так называемые, камеры хранения, которые сохранность сданных вещей не обеспечивают. Но по факту, никаких нарушений в этом магазине не обнаружено. Охрана, в вежливой форме, предлагает запечатать в пакет большую сумку. Никто насильно не заставляет сдавать вещи. Никто не досматривает, тем более не обыскивают личные вещи покупателей. В магазине организовано видеонаблюдение. Более того, заместитель директора рассказал, как организовано производство и продажа полуфабрикатов. Соблюдаются все санитарные нормы и сроки хранения и реализации товаров. Проблем с проведением видеосъёмок у нас так же не было. В других магазинах, где охранники и контролёры торгового зала в своё время превышали свои полномочия, также навели порядок.Так же не возникло проблем с видеосъёмками и в крупных торговых центрах. Несмотря на то, что при входе ещё остались указания на то, что фотосъёмка запрещена, внутри торгового центра ни одного запрета обнаружено не было. И даже в самых, ранее проблемных отделах запретов на видеосъёмку не было. Слабые попытки запрета на видеосъёмку мы встретили на рынке "Садовод". Но человек с надписью на спине "Витязь", пряча лицо, пытался вызвать подмогу, но никто к нему не пришёл. А вот продавцы и посетители были очень рады такому разнообразию в их торговой жизни и видеосъёмке никто не препятствовал.Правда при выходе с территории рынка, когда снималась инсталляция "Я люблю Садовод", у охранника возникли вопросы: а есть ли разрешение на съёмку? Ответ, что разрешением на съёмку является Конституция Российской Федерации, охранника не удовлетворил. И он, несмотря на разницу в весовых категориях и в возраста, попытался применить грубую силу, отобрать видеокамеру, и куда-то пытался тащить. Правда, увидев, что кроме меня съёмки ведут и с другой стороны все свои попытки силового пресечения видеосъёмок прекратил и даже пытался оправдаться, что силу он не применял и даже подойдя ко мне представился. Хотя на видео хорошо видно и слышно, что о том, кто он - мы так и не узнали. Кроме того, никаких указателей, что съёмки запрещены даже он найти не смог. Более того, висит указатель, что на территории ведётся видеонаблюдение. Налицо двойные стандарты: посетителей снимать можно, вести за ними наблюдение разрешено, а вот посетителям сразу заламывают руки при попытке снять украшение рынка в виде инсталляции.