Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Мичуринском проспекте по просьбам жителей установили светофор на пешеходном переходе

На Мичуринском проспекте по просьбам жителей установили светофор на пешеходном переходе

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:50
  • 23
  • 0

На западе Москвы на Мичуринском проспекте по просьбам жителей установили светофор на пешеходном переходе.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
17:33 | Artem_077
Курсы валют в обменных пунктах Москвы
47 0
30.10 09:03 | Ragim1979
На Щёлковском шоссе в Москве сломался светофор