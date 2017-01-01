На Мичуринском проспекте по просьбам жителей установили светофор на пешеходном переходе

Автор: denis947 Дата публикации: 15:50

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На западе Москвы на Мичуринском проспекте по просьбам жителей установили светофор на пешеходном переходе.