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Пастбище превратилось в озеро в городе Славск Калининградской области

Автор:
Артём Веретельник
Дата публикации:
17:01
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Пастбище превратилось в озеро в городе Славск Калининградской области.

  • 7
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