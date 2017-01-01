Подготовка к зимнему сезону растений в саду Эрмитаж

Автор: Аноним Дата публикации: 16:22

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В саду Эрмитаж подготавливают растения к зимнему сезону. Накрывая их специальной тканью,что защитить от осадков и мороза.