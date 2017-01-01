Подготовка ледового катка в саду Эрмитаж

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:26

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В саду Эрмитаж готовят каток. Из-за плюсовой температуры лед слегка подтаял, созданы теплые раздевалки и прокат коньков. Каток откроет свои двери в декабре.