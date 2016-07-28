Курсы валют в обменных пунктах Москвы

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Вероятно, скоро в обменных пунктах можно будет купить криптовалюту. Сейчас курс биткоина 7000 долларов. Аналитики говорят, что курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов. Тем временем, Лаборатория Касперского нашла вредоносную программу, которая крадёт криптовалюты из кошельков пользователей. В общей сложности злоумышленники украли 23 биткойна — это около $14 тысяч. «Целью злоумышленников стали Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие»,— отмечается в сообщении. Троян, получивший название CryptoShuffler, крадёт данные во время процедуры перевода денег. Для этого пользователь должен ввести длинный идентификационный номер. Из-за его размера обычно эта операция проводится через «копировать-вставить».