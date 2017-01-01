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Лобовое ДТП в Воронеже

Автор:
Антон Юлдашев
Дата публикации:
02:29
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Два автомобиля столкнулись лоб в лоб, сотрудники МЧС пытаются вытащить водителя, зажатого в автомобиле.

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