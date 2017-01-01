Граффити к ЧМ-2018 на Зацепском валу

Автор: tim777 Дата публикации: 19:06

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В Москве за 220 дней до начала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM на фасадах домов на Никитском бульваре и Зацепском Валу нарисовали многометровые граффити c изображением футболистов. Реализация данной масштабной акции - инициатива «Альфа-Банка» – официального банка ЧМ-2018, которую активно поддержали уличные художники. Спорт и искусство вызывают одинаково сильные эмоции. Данный проект родился, как желание показать экспрессию спорта через искусство. Граффити рисуют художники стрит-арта в особой технике, миксующий арт и тему спорта в абстрактной манере. Некоторые горожане узнали в изображениях игроков реальных футболистов, но авторы сообщили, что все образы собирательные, и реальных прототипов нет. Ранее футбольные в граффити появились в Москве в Северо-Западном округе столицы рядом со стадионом «Открытие Арена», по просьбе москвичей изображения украсили стену одной из электроподстанций. Подобные работы к началу ЧМ-2018 украсят многие российские города, где пройдут матчи мундиаля.