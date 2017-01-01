Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Граффити к ЧМ-2018 на Зацепском валу

Граффити к ЧМ-2018 на Зацепском валу

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:06
  • 16
  • 0

В Москве за 220 дней до начала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM на фасадах домов на Никитском бульваре и Зацепском Валу нарисовали многометровые граффити c изображением футболистов. Реализация данной масштабной акции - инициатива «Альфа-Банка» – официального банка ЧМ-2018, которую активно поддержали уличные художники. Спорт и искусство вызывают одинаково сильные эмоции. Данный проект родился, как желание показать экспрессию спорта через искусство. Граффити рисуют художники стрит-арта в особой технике, миксующий арт и тему спорта в абстрактной манере. Некоторые горожане узнали в изображениях игроков реальных футболистов, но авторы сообщили, что все образы собирательные, и реальных прототипов нет. Ранее футбольные в граффити появились в Москве в Северо-Западном округе столицы рядом со стадионом «Открытие Арена», по просьбе москвичей изображения украсили стену одной из электроподстанций. Подобные работы к началу ЧМ-2018 украсят многие российские города, где пройдут матчи мундиаля.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
20:08 | denis947
"Мосгортран" предоставил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone Х людей на ул. Тверская
53 1
31.10 09:49 | Uwis
Граффити "Ты в игре" к Чемпионату мира по футболу на улице Зацепский вал