"Мосгортран" предоставил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone Х людей на ул. Тверская
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 20:08
-
- 6
"Мосгортранс" предоставил автобус для обогрева людей, стоящих на ул. Тверская в очереди за новым iPhone Х. «Один автобус Мосгортранса выделен для обогрева людей, стоящих в очереди за новыми iPhone. Не важно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию», - сказал собеседник агентства.
- 6
Комментарии (0)