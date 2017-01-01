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"Мосгортран" предоставил автобус для обогрева стоящих в очереди за iPhone Х людей на ул. Тверская

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:08
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"Мосгортранс" предоставил автобус для обогрева людей, стоящих на ул. Тверская в очереди за новым iPhone Х. «Один автобус Мосгортранса выделен для обогрева людей, стоящих в очереди за новыми iPhone. Не важно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию», - сказал собеседник агентства.

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